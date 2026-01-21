Coursera Aktie

Coursera für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QRZ7 / ISIN: US22266M1045

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Coursera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Coursera wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,060 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Coursera ein EPS von -0,140 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Coursera im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 191,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 179,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,04 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,392 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,510 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 752,4 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 694,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Coursera

Analysen zu Coursera

Aktien in diesem Artikel

Coursera 5,44 0,55% Coursera

