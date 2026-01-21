Erste Schätzungen: Cousins Properties legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cousins Properties präsentiert voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,064 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cousins Properties in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 251,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 225,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,325 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 981,2 Millionen USD, gegenüber 856,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at