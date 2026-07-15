Cousins Properties Aktie
WKN DE: A2PL1S / ISIN: US2227955026
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cousins Properties präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Cousins Properties wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,075 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cousins Properties 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Cousins Properties nach den Prognosen von 8 Analysten 263,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 240,1 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,083 USD, gegenüber 0,240 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 1,05 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 993,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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