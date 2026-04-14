Erste Schätzungen: Cousins Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cousins Properties wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,061 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cousins Properties 0,120 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cousins Properties in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 256,8 Millionen USD im Vergleich zu 250,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,274 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,04 Milliarden USD, gegenüber 993,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at