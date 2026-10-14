Cousins Properties Aktie

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WKN DE: A2PL1S / ISIN: US2227955026

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cousins Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cousins Properties wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,098 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cousins Properties 0,050 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Cousins Properties im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 264,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 248,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,47 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,218 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,240 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,06 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 993,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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