Erste Schätzungen: Cousins Properties stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cousins Properties öffnet voraussichtlich am 27.07.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,147 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 199,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 183,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,568 USD, gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 798,8 Millionen USD im Vergleich zu 753,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at