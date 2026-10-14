Erste Schätzungen: Covenant Transport präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Covenant Transport wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,450 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 337,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 13,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 296,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,270 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,16 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at