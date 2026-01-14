Erste Schätzungen: Covenant Transport stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Covenant Transport wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Covenant Transport im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,335 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,240 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 293,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Covenant Transport einen Umsatz von 277,3 Millionen USD eingefahren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,30 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,16 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,13 Milliarden USD waren.

