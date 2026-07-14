Covenant Transport Aktie

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WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Covenant Transport stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Covenant Transport wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass Covenant Transport für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,423 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 302,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Covenant Transport für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 336,7 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,270 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,31 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,16 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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