Erste Schätzungen: Covenant Transport zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Covenant Transport wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,289 USD. Dies würde einem Zuwachs von 20,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Covenant Transport 0,240 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 287,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 269,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD, gegenüber 0,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,16 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at