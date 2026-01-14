Coveo Solutions Aktie
WKN DE: A3C8KP / ISIN: CA22289D1078
|
14.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Coveo Solutions gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Coveo Solutions stellt voraussichtlich am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,060 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CAD je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 37,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 47,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,319 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,190 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 147,9 Millionen USD, gegenüber 185,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
