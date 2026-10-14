Coveo Solutions Aktie

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WKN DE: A3C8KP / ISIN: CA22289D1078

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Coveo Solutions präsentiert Quartalsergebnisse

Coveo Solutions wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,009 USD gegenüber -0,060 CAD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 40,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 51,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,030 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,420 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 162,1 Millionen USD, gegenüber 205,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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