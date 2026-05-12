Coveo Solutions Aktie

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WKN DE: A3C8KP / ISIN: CA22289D1078

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12.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Coveo Solutions stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Coveo Solutions wird voraussichtlich am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,013 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,090 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 37,4 Millionen USD, was einem Umsatz von 49,3 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,163 USD im Vergleich zu -0,190 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 148,4 Millionen USD, gegenüber 185,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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