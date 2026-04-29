Erste Schätzungen: COVER öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

COVER wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 20,90 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte COVER 27,84 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 16,37 Milliarden JPY – ein Plus von 12,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem COVER 14,54 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 87,30 JPY je Aktie, gegenüber 88,70 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 51,10 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 43,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at