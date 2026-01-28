Erste Schätzungen: COVER stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

COVER wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 23,97 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte COVER noch 26,65 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll COVER im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 13,47 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,55 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 92,82 JPY je Aktie, gegenüber 88,70 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 51,93 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 43,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at