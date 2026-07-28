Erste Schätzungen: COVER zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

COVER wird sich voraussichtlich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 8,96 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,57 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,21 Prozent auf 9,94 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 96,85 JPY im Vergleich zu 45,95 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 53,47 Milliarden JPY, gegenüber 49,33 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at