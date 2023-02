Erste Schätzungen: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bei Covestro stehen die Quartalszahlen ins Haus. Was Experten in Aussicht stellen.

Covestro lässt sich voraussichtlich am 02.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Covestro die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,790 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,58 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,97 Milliarden EUR gegenüber 4,34 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,28 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,37 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 18,00 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 15,90 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at