Erste Schätzungen: Craftsman Automation gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Craftsman Automation wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 37,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Craftsman Automation 5,42 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 30,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 20,55 Milliarden INR gegenüber 15,76 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 155,31 INR, wohingegen im Vorjahr noch 83,68 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 77,21 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 56,45 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at