Craftsman Automation Aktie
WKN DE: A3CR8U / ISIN: INE00LO01017
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Craftsman Automation legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Craftsman Automation präsentiert voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 45,20 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 29,18 INR je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 21,66 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 21,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,84 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 230,48 INR, gegenüber 160,96 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 93,93 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 80,04 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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