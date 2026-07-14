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WKN DE: A3CR8U / ISIN: INE00LO01017

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Craftsman Automation legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Craftsman Automation präsentiert voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 45,20 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 29,18 INR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 21,66 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 21,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,84 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 230,48 INR, gegenüber 160,96 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 93,93 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 80,04 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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