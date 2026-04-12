Crane Holdings Aktie

Crane Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D5X7 / ISIN: US2244081046

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12.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Crane mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Crane äußert sich voraussichtlich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 672,9 Millionen USD – ein Plus von 20,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Crane 557,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,69 USD, gegenüber 6,26 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 2,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,31 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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