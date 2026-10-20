Crane Holdings Aktie
WKN DE: A3DMZG / ISIN: US2244411052
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Crane präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Crane lässt sich voraussichtlich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Crane die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Crane im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,870 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,22 Prozent auf 495,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 445,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,32 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,92 Milliarden USD, gegenüber 1,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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