Erste Schätzungen: Crane stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Crane lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,04 USD. Dies würde einem Zuwachs von 141,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Crane 0,430 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 17,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 475,6 Millionen USD gegenüber 404,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,23 USD, gegenüber 2,50 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,88 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,66 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at