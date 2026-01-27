Erste Schätzungen: Crane stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Crane wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Crane 1,00 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Crane nach den Prognosen von 6 Analysten 450,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 399,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,05 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,19 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,63 Milliarden USD, gegenüber 1,49 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at