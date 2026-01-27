Crane Holdings Aktie

Crane Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMZG / ISIN: US2244411052

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Crane stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Crane wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Crane 1,00 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Crane nach den Prognosen von 6 Analysten 450,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 399,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,05 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,19 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,63 Milliarden USD, gegenüber 1,49 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

