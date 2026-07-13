Erste Schätzungen: Crane stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Crane wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,68 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,29 Prozent erhöht. Damals waren 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 707,3 Millionen USD – ein Plus von 22,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Crane 577,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,83 USD, gegenüber 6,26 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 2,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,31 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at