WKN: 899417 / ISIN: BMG2519Y1084

28.01.2026 06:21:14

Erste Schätzungen: Credicorp legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Credicorp wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 21,87 PEN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,78 USD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 6,00 Milliarden PEN betragen, verglichen mit 1,81 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 86,45 PEN, gegenüber 18,44 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 22,36 Milliarden PEN geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 7,40 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

