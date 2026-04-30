Credit Saison Aktie

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WKN: 858069 / ISIN: JP3271400008

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30.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Credit Saison stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Credit Saison wird voraussichtlich am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 78,99 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 58,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 121,31 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,93 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 418,97 JPY im Vergleich zu 423,02 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 486,20 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 492,24 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at

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