Credit Saison Aktie
WKN: 858069 / ISIN: JP3271400008
|
30.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Credit Saison stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Credit Saison wird voraussichtlich am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 78,99 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 58,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 121,31 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,93 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 418,97 JPY im Vergleich zu 423,02 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 486,20 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 492,24 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Credit Saison Co. Ltd.
|
30.04.26
|Erste Schätzungen: Credit Saison stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Credit Saison gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Credit Saison stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.11.25
|Ausblick: Credit Saison vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Credit Saison Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Credit Saison Co. Ltd.
|4 259,00
|-2,29%