Erste Schätzungen: Credit Saison stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Credit Saison wird voraussichtlich am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 99,78 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 185,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 127,43 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 11,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 143,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 411,28 JPY, während im vorherigen Jahr noch 423,02 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 486,51 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 492,24 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at