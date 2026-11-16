Credo Technology Group Aktie
WKN DE: A3DDQ5 / ISIN: KYG254571055
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16.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Credo Technology Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Credo Technology Group wird voraussichtlich am 01.12.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Credo Technology Group noch 0,440 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Credo Technology Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 531,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 98,43 Prozent gesteigert.
21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,30 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,51 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,50 Milliarden USD, gegenüber 1,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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