Erste Schätzungen: Credo Technology Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Credo Technology Group veröffentlicht voraussichtlich am 01.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,02 USD je Aktie gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 431,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 153,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Credo Technology Group einen Umsatz von 170,0 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,31 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,290 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,33 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 436,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at