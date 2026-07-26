Erste Schätzungen: Crescent Capital BDC präsentiert Quartalsergebnisse

Crescent Capital BDC präsentiert in der voraussichtlich am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,370 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Crescent Capital BDC mit einem Umsatz von insgesamt 37,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,46 Prozent verringert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD, gegenüber 0,930 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 149,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 156,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at