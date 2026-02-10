Crescent Capital BDC Aktie
Erste Schätzungen: Crescent Capital BDC stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Crescent Capital BDC stellt voraussichtlich am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,435 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 40,1 Millionen USD – ein Minus von 8,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Crescent Capital BDC 43,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,80 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,99 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 166,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 194,9 Millionen USD.
