Crescent Energy Aktie

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WKN DE: A3DM25 / ISIN: US44952J1043

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18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Crescent Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Crescent Energy präsentiert voraussichtlich am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,616 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Crescent Energy ein EPS von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,23 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 41,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Crescent Energy einen Umsatz von 866,6 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,48 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,540 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 4,88 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,58 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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