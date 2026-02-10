Erste Schätzungen: Crescent Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Crescent Energy präsentiert voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,300 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Crescent Energy ein EPS von -0,700 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Crescent Energy in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 916,7 Millionen USD im Vergleich zu 875,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,63 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,880 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,61 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 2,93 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at