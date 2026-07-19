Erste Schätzungen: Crescent Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Crescent Energy lässt sich voraussichtlich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Crescent Energy die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,579 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Crescent Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,600 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 41,92 Prozent auf 1,27 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Crescent Energy noch 898,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,31 USD, gegenüber 0,540 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 4,83 Milliarden USD im Vergleich zu 3,58 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at