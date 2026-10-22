Cresco Labs Aktie
WKN DE: A2PAHM / ISIN: CA22587M1068
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cresco Labs gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Cresco Labs wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cresco Labs für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,016 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 173,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 227,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,028 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,530 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 672,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 916,4 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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