Erste Schätzungen: Cresco Labs stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cresco Labs präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,016 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,060 CAD je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 166,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 226,6 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,077 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,530 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 654,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 916,4 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at