Erste Schätzungen: Crew Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Crew Energy lässt sich voraussichtlich am 08.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Crew Energy die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,100 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Crew Energy einen Gewinn von 0,220 CAD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 51,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 64,4 Millionen CAD gegenüber 42,6 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,11 CAD, gegenüber -1,340 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 264,5 Millionen CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 137,9 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at