Erste Schätzungen: Crexendo präsentiert Quartalsergebnisse

Crexendo wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,097 USD je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Crexendo in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 24,6 Millionen USD im Vergleich zu 16,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,421 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,160 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 98,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 68,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at