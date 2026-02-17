Erste Schätzungen: Crexendo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Crexendo wird voraussichtlich am 03.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,077 USD je Aktie gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 16,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,1 Millionen USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,348 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,060 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 68,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 60,8 Millionen USD waren.

