Crexendo Aktie

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WKN DE: A1JA84 / ISIN: US2265521078

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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Crexendo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Crexendo wird voraussichtlich am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen, dass Crexendo für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,093 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Crexendo soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,412 USD je Aktie, gegenüber 0,160 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 97,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 68,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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