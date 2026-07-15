Erste Schätzungen: CRH stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende CRH-Bilanz.

CRH stellt voraussichtlich am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass CRH im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,02 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,94 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 10,67 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,21 Milliarden USD in den Büchern standen.

23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,93 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,51 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 39,73 Milliarden USD, gegenüber 37,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at