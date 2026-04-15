Erste Schätzungen: CRH vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CRH veröffentlicht voraussichtlich am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,224 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 49,33 Prozent verringert. Damals waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CRH in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 7,06 Milliarden USD im Vergleich zu 6,76 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,98 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,51 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,73 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 37,45 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at