Erste Schätzungen: Cricut A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cricut A wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,057 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cricut A einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 160,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 172,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,193 USD, gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 677,4 Millionen USD im Vergleich zu 708,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at