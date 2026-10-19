Cricu a Aktie
WKN DE: A2QQ7C / ISIN: US22658D1000
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cricut A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Cricut A lädt voraussichtlich am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,045 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 0,93 Prozent auf 172,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cricut A noch 170,4 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD, gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 696,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 708,8 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cricut Inc Registered Shs -A-
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Cricut A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Cricut A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Cricut A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Cricut A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Cricut A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Cricut Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Cricut Inc Registered Shs -A-
|5,80
|1,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.