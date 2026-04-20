Cricu a Aktie

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WKN DE: A2QQ7C / ISIN: US22658D1000

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cricut A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cricut A veröffentlicht voraussichtlich am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,042 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cricut A noch 0,110 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Cricut A nach der Prognose von 1 Analyst 164,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 162,6 Millionen USD umgesetzt worden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,129 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 698,7 Millionen USD, gegenüber 708,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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