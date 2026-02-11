Erste Schätzungen: Crinetics Pharmaceuticals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Crinetics Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,353 USD. Das entspräche einem Verlust von 53,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,880 USD erwirtschaftet wurden.

Die Umsatzschätzungen von 12 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 4,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

14 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -5,033 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -3,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 6,3 Millionen USD, gegenüber 1,0 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at