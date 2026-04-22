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WKN DE: A2JQTJ / ISIN: US22663K1079

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Crinetics Pharmaceuticals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Crinetics Pharmaceuticals veröffentlicht voraussichtlich am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,213 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,040 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Crinetics Pharmaceuticals im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 8,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2263,89 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -4,770 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,950 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 61,8 Millionen USD, gegenüber 7,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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