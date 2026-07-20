Crinetics Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2JQTJ / ISIN: US22663K1079

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Crinetics Pharmaceuticals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Crinetics Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,194 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Crinetics Pharmaceuticals im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 14,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1340,78 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,729 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,950 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 68,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 7,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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