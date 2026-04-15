Erste Schätzungen: CROCS legt Quartalsergebnis vor

CROCS äußert sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,76 USD. Das entspräche einer Verringerung von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,83 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,02 Prozent auf 899,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte CROCS noch 937,3 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 13,35 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,500 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 4,04 Milliarden USD, gegenüber 4,04 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at