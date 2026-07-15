Erste Schätzungen: CROCS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CROCS wird voraussichtlich am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

15 Analysten schätzen, dass CROCS für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,32 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8,820 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,15 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,67 USD, gegenüber -1,500 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 4,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,04 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at